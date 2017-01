Klassikaraadio

1992. aastal Eve Viilupi ja Aarne Saluveeri poolt ellu kutsutud laste laulusaade toob vaatajate ette parimad laululapsed kogu Eestist. Need lapsed on olnud oma linna või maakonna lauluvõistluste edukamad ja nüüd on aeg kokku saada teleekraanil.