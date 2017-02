Klassikaraadio

Käesoleva aasta 11. jaanuaril jagati Groningenis taas EBBA ehk Euroopa piireületava muusika auhindu artistidele, kelle albumit on saatnud edu ka väljaspool kodumaad ja kes on aidanud tutvustada Euroopa rikkalikku muusikapärandit kogu maailmas. Varasemate võitjate seas on olnud ka Eesti artistid Kerli Kõiv ja Ewert and the Two Dragons.