Klassikaraadio

Lynn saabub koos nooremate lastega vanematekoju, oma vanima poja Dylani pulma. Nädalalõpp, mis oli mõeldud kena perekondliku kokkusaamisena, pöördub kiiresti kirglikuks suheteklaarimiseks. Kõik teavad üksteise nõrku kohti, ja Lynni katsed lepitust leida ei paista kedagi huvitavat. Ehkki see film on Sam Levinsoni režissööridebüüt, õnnestus noorel lavastajal osadesse saada just need näitlejad, kellest unistas. See ühelt poolt tundeline, teisalt musta huumoriga pikitud film pärjati Sundance'i filmifestivalil parima stsenaariumi (Levinson) auhinnaga.