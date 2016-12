Delta valik

Vox Clamantise albumil "The Deer's Cry" kõlab Arvo Pärdi muusika. Helilooja tuntud teoste kõrval on plaadil ka psalmi 133 tekstile loodud "Habitare fratres in unum" esmasalvestus.

Sel sügisel ilmunud plaadil kõlab Arvo Pärdi eeskätt käesoleval sajandil loodud a cappella koorimuusika. Tuntumate teoste nagu „Da pacem Domine“ ja plaadi nimilugu „The Deer’s Cry“ kõrval on koha leidnud ka mitmed harva salvestatud vokaalinstrumentaalteosed nagu „Von Angesicht zu Angesicht“, „Sei gelobt, du Baum“ ja „Veni Creator“. Esimest korda plaadile saanud teose „Habitare fratres in unum“ esiettekandja oli samuti Vox Clamantis.

1990. aastate loomingut esindavad „And One of the Pharisees …“ ja „Gebet nach dem Kanon“. Põikena 1970. aastate loomingu juurde kõlab tintinnabuli üks esimesi ja armastatumaid stiilinäiteid „Summa“, mille neljale häälele loodud originaalversioon kõlab pigem harva.

16-liikmelise vokaalansambli kunstiline juht on Jaan-Eik Tulve. Kaasa teevad viiuldaja Mari Poll, vioolamängija Johanna Vahermägi, kontrabassimängijad Heikko ja Taavo Remmel, lautomängija Robert Staak, Toomas Vavilov klarnetil ja Susanne Doll orelil.



Albumist räägib ansambli kunstiline juht Jaan-Eik Tulve, saatejuht on Johanna Mängel.