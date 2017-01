Album. Noore Martha Argerichi esimesed salvestused

Plaadifirma Deutsche Grammophon on esmakordselt välja andnud Buenos Aireses sündinud ja hiljem kogu maailma vallutanud pianist Marta Argerichi esimesed salvestused. Need pärinevad ajast, mil ta polnud veel võitnud Chopini konkurssi, kuid oli kõigest 16-aastasena silmapaistva etteaste teinud nii Genfi kui ka Busoni konkursil. 1960. aastast pärineval salvestusel mängib 18-aastane Argerich muuhulgas ka selliseid Mozarti, Beethoveni ja Prokofjevi teoseid, mida ta kunagi hiljem plaadistanud ei ole.

Kui paljude muusikute puhul soovime kuulata just nende küpsemas eas tehtud salvestusi, siis Martha Argerichi fenomen sesineb selles, et juba tema varased salvestused on erakordselt mõjusad ja läbitunnetatud.



Duubelplaadile on jäädvustatud:



* Wolfgang Amadeus Mozart - Sonaat nr. 18 D-duur K 576

* Ludwig van Beethoven - Sonaat nr. 7 D-duur op. 10 nr. 3

* Sergei Prokofjev - Toccata op. 11

* Maurice Ravel - Gaspard de la nuit

* Sergei Prokofjev - Sonaat nr. 3 a-moll op. 28

* Maurice Ravel - Sonatiin

* Sergei Prokofjev - Sonaat nr. 7 B-duur op. 83



Albumit (Deutsche Grammophon 2016) tutvustab Miina Pärn.



Saade oli esmakordselt eetris 1. novembril 2015.