Album. Ennio Morricone

Üks suurimaid õnnestumisi albumil on filmi "Lolita" muusika seade, mis oskuslikult viitab oma allikmaterjalile. Selles kõlab Nabokovi loo pöörast igatsust ja valu, nagu ka selle sõnade rikust ja keerukust. Harva suudab filmimuusika nii sügavalt avada loo sisu.

Kõige äratuntavamad lood albumil on kuulsate filmide omad nagu Sergio Leone nn spagetivestern "Once Upon a Time In The West". See žanr on üsna tugevalt Morricone nimega seotud. Järgmine on "The Mission": keeruline film inimestest, keda usku inspireerib head tegema, olgugi et organiseeritud religioonid on vastutatavd väga paljude halbade tegude eest siin maailmas. Filmi esindab siin Gabrieli teema – üks Morricone tuntumaid lugusid. Veel on siin kuulus "Cinema Paradiso".



Neid väljapaistvaid teoseid kuulates pole kahtlustki, et Ennio Morricone kuulub filmiheliloojate panteoni koos Bernard Herrmanni, John Barry ja John Williamsiga. Kõik nad suudavad olla jätkuvalt viljakad loojad, järjekindlalt suurepäraselt ja kunstiliselt hiilgavad.



Eks ole ju näitaja seegi, et kui Morricone kaunis muusika ei suru end filmides kunagi peale, eksisteerib see väljaspool filme iseseisva kunstilise saavutusena.



Albumil musitseerivad flöödimängija Paolo Zampini, tšellist Luca Pincini, vioolamängija Fausto Anselmo ja pianist Gilda Butta, juhatab helilooja.



Albumit (Milanmusic 2002-2016) tutvustab Anne Prommik.