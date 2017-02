Album. Sol Gabetta ja Bertrand Chamayou album sõprusest

Sol Gabetta ja Bertrand Chamayou on pikaaegsed sõbrad, kelle jaoks see on esimene ühine album. Sõpruse idee iseloomustab nende Chopini plaati tervikuna, kuna enamik seal kõlavatest teostest on kirjutatud, mõeldes helilooja lähedasele sõbrale prantsuse tšellisti Auguste-Joseph Franchomme'ile. Lisaks Frédéric Chopini tähtteostele kõlab albumil ka Franchomme'i looming.