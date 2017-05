Album. Eric Satie unustatud meistriteosed

Omas ajas veidrikuks jäänud prantslase Eric Satie looming kõnetab muusikuid aina uuel viisil. Värskel albumil, mis on ilmunud plaadimärgi all "Winter & Winter", esitab Jaapani pianist Fumio Yasuda helilooja vähetuntud palu läbi oma vaatenurga, seades need triole klarneti ja tšelloga, lisades ka jazzivärve.

Albumil ei kõla Satie obskuursed palad täpselt nii, nagu helilooja nad kirjutas, vaid nähtuna läbi jaapani pianisti Fumio Yasuda pilgu. Yasuda on helilooja ja improvisaator, kes on lood seadnud klaveri-klarneti-tšelloansamblile, vahel asendab klarnetit ka saksofon. Mõned lood on improvisatsiooniga rikastatud nagu "Cinéma" ja dzässilik "Tendrement", teised vajavad prepareeritud klaverit nagu "Le Tango" - see on veidi hullumeelne lugu, mille kestel tšellist Julie Läderach jutustab ümber Satie naljakaid märkusi noodis. Aga kuna lood on nagunii peaaegu tundmatud, ei ole Yasudal karta puritaanide haavumist.



Albumit tutvustab Anne Prommik.