Album. Kevin O'Connell (s 1958)

Kuulame Iiri helilooja Kevin O'Connelli orkestrimuusika albumit. RTÉ Rahvuslikku Sümfooniaorkestrit juhatab Gavin Maloney. See on RTÉ Klassikaraadio "Lyric FM" välja antud Iiri kaasaegsete heliloojate sarja kaheksas plaat (2014).

Kaheosaline tsükkel "North" (1998) vihjab kogu Põhja-Euroopale ja siia on põimitud ka Sibeliuse Neljanda sümfoonia tsitaat. Sümfoonia (2010) loomisel pidi helilooja kohtuma oma eelarvamustega selle traditsioonidega žanri suhtes.



Kevin O'Connelli muusikas on esile toodud kujundite intensiivsust, lüürilisust ja tugevat suurema vormi kujundamise oskust.



Stuudios on Liina Vainumetsa.



Saade oli esmakordselt eetris 12. septembril 2016.