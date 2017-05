Album. Daniel Müller-Schott mängib Dvoraki teoseid

Sakslane Daniel Müller-Schott on kartmatu tšellist, kelle tehnikaga võib käia läbi nii tulest kui veest, arvab tema kohta New York Timesi kriitik. Tema muljetavaldava diskograafia hulgas leidub ka mullu välja antud Dvoraki-album. Peale ikoonilise Tšellokontserdi kõlab sellel ka seade Slaavi tantsust g-moll ja tuntuimast Mustlaslaulude osast.

Daniel Müller-Schotti sensatsiooniline edu sai alguse 15-aastaselt, kui ta võitis Moskvas Tšaikovski noortekonkursi. Steven Isserlise õpilasel õnnestus Anne-Sophie Mutteri fondi toel saada tunde veel ka suurelt Mstislav Rostropovitšilt eneselt.

Oma põlvkonna maailma juhtivate tšellistide hulka kuuluv Müller-Schott on solistina esinenud pea kõigi maailma parimate orkestrite ees.

Daniel Müller-Schott mängib Matteo Goffrilleri meisterdatud tšellol Ex Shapiro, mis on valmistatud 1727. aastal Veneetsias.



Albumit (Orfeo 2016) tutvustab Anne Prommik.