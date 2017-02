Aasta klassikaalbum: Vox Clamantis ja Arvo Pärt

Album ‟Arvo Pärt. The Deer’s Cry” võitis Eesti Muusikaauhindade jagamisel Aasta Klassikaalbumi tiitli. Auhind anti üle 26. jaanuaril Nordea Kontserdimajas. Plaadi tutvustus on eetris kolmapäeval, 1. veebruaril kell 11.

Septembris plaadifirmalt ECM ilmunud albumil kõlab eeskätt Arvo Pärdi käesoleval sajandil loodud a cappella koorimuusika.

Tuntud teoste nagu ‟Da pacem Domine” ja plaadi nimiloo ‟The Deer’s Cry” kõrval on koha leidnud ka mitmed harva salvestatud vokaalinstrumentaalteosed nagu ‟Von Angesicht zu Angesicht”, ‟Sei gelobt, du Baum” ja ‟Veni Creator”.

Psalmi 133 tekstile loodud ‟Habitare fratres in unum” esiettekandja oli samuti Vox Clamantis ja albumil kõlab loo esmasalvestus.

1990. aastate loomingut esindavad ‟And One of the Pharisees …” ja ‟Gebet nach dem Kanon”.

Põikena 1970. aastatesse kõlab tintinnabuli üks esimesi ja armastatumaid stiilinäiteid ‟Summa”, mille neljale häälele loodud originaalversioon kõlab pigem harva.

16-liikmelise vokaalansambli kunstiline juht on Jaan-Eik Tulve. Kaasa teevad viiuldaja Mari Poll, vioolamängija Johanna Vahermägi, kontrabassimängijad Heikko ja Taavo Remmel, lautomängija Robert Staak, Toomas Vavilov klarnetil ja Susanne Doll orelil.

Albumist räägib ansambli kunstiline juht Jaan-Eik Tulve.

Saatejuht on Johanna Mängel.

Eetris kolmapäeval, 1. veebruaril kell 11.