Album. L'Arpeggiata & King's Singers - "Los Impossibles"

L'Arpeggiata & King's Singers - "Los Impossibles"

Albumi käivitav idee oli uudishimu ühe Mehhikos leiduva käsikirja vastu, mis pärineb 18. sajandist. Seal on kirjas ka üks lugu, "Los Impossibles", mis põhineb rahvalaulul ning leidis oma tee ka kunstmuusikasse, kuid levib Mehhikos tänaseni ka suulise pärimuse kaudu.

Ansambel L'Arpeggiata mängib Christina Pluhari juhatusel ning lisaks The King's Singersile laulavad albumil ka Beatrice Mayo Felip ja Patricio Hidalgo. Kaastegev on ka Pepe Habichuela (guitare flamenca).

Albumit (Naive 2006) tutvustab Miina Pärn.