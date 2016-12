Album. Vokaalansambel Voces 8 laulab kargest ja puhtast talvest

Albumil kõlab muusika Peteris Vasksist ja Arvo Pärdist kuni Olafur Arnaldsini ning sekka ka traditsionaalide seadeid. Karge kõlailma loovad lisaks Voces8 lauljatele ka Mari Samuelsen (viiul), Håkon Samuelsen (tšello), Benjamin Roskams (vioola), Stephanie Oade (tšello), Eleanor Turner (harf) ja Huw Wtakins.

Albumi lood:



* Olafur Arnalds & Arnor Dan Arnarson (arr. Geoff Lawson) – For Now I Am Winter

* Jan Sandström/ Michael Praetorius - Es ist ein Ros entsprungen

* Rebecca Dale – Winter

* Francis Pott – Balulalow

* Arvo Pärt – Nunc Dimittis

* Peteris Vasks – Plainscapes

* Jeff Alexander & Tony Wilson (arr. Geoff Lawson) – Come Wander With Me

* Ola Gjeilo/ Gustav Holst – In the Bleak Midwinter

* Peteris Vasks – The Fruit of Silence

* Sergei Rahmaninov – Nunc Dimittis („Koguöisest jumalateenistusest“)

* Judith Bingham – The Darkness Is No Darkness

* Traditsionaal (arr. Geoff Lawson) – The Snow It Melts The Soonest



Albumit (Decca 2016) tutvustab Miina Pärn.