Album. Helilooja Robert Kyr jutustab lugu ahastusest kirgastumiseni

Robert Kyr - "The Cloud of Unknowing" (Foto: )

Kuulame ameerika helilooja Robert Kyri autoriplaati, millel kõlavad kaks koorikantaati, mis jutustavad inimese igavesest teekonnast - "The Cloud of Unknowing" (Teadmatuse pilv) ja "Songs of the Soul" (Hingelaulud).