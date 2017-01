Album. Kaasaegne klavessiinimuusika: Elaine Funaro - Overture tu Orpheus (Centaur Records, 2001)

Mängib ameeriklanna Elaine Funaro klavessiinil. Albumi alapealkiri on: "Muusika naistele, kes andsid muusale tiivad". Albumi nimilooks on hollandi helilooja Louis Andriesseni "Overture to Orpheus" / "Orfeuse avamäng". Lisaks kõlab plaadil Bohuslav Martinu, Edwin McLeani, Alexander Voormoleni, Albert Glinsky, Lou Harrisoni ja Michael Nymani looming.