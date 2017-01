Album. Ester Mägi Ensemble

Heather Maclaughlin Garbes on alates 2011. aastast juhatanud Balti riikide koorimuusikale keskendunud ansamblit, mis on osalenud nii Läti laulupeol kui külastanud helilooja Ester Mägi tema suvekodus Laulasmaal Helikülas.

Lisaks Ester Mägi kooriteostele on koori repertuaaris ka Gustav Ernesaksa ja Eduard Tubina looming. Viimasel albumil kõlab lisaks Ester Mägile Arvo Pärdi ja Mihkel Lüdigi, aga ka Rihards Dubra, Juris Vaivodsi ja Antanas Budriunase muusikat. Seattle´i ansambel esitab muusikat originaalkeeles, küll leiduvad albumi bukletis laulude tõlked inglise keelde, mille autoriks on valdavalt dirigent Heather Maclaughlin Garbes. Washingtoni Ülikoolis saab Baltimaade programmi raames õppida ka eesti keelt.

Albumit tutvustab Anne Prommik.