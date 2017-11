Album: Mikis Theodorakise “To Axion Esti”

14. novembril kell 19 kõlab Kreeka muusika elava legendi 1964. aastal salvestatud teos “To Axion Esti” (“Väärt on”), mis on loodud Nobeli kirjanduspreemia laureaadi samanimelisele poeemile. Tutvustab Kaarina Rein.

Maailm tunneb Mikis Theodorakise (sündinud 1925) muusikat eelkõige läbi ta laulude, neid on heliloojal üle 800.

Theodorakise pikk elu on olnud täis patriotismi ja põhimõttekindlust, seetõttu aga see olnud kohati väga raske – kolm korda vangistuses, koonduslaagris ja seda õige noores eas.

Pärast vabanemist jätkas ta muusikaõpinguid ja ka poliitilist tegevust.

Pärast Ateena konservatooriumis Filoktitis Ikonomidise (1889–1957) käe all õppimist (1943–1950) sai Mikis Theodorakisest Pariisis Olivier Messiaeni muusika-analüüsi ja Eugène Bigotʼ dirigeerimistudeng (1954–1959).

Pariisi Konservatooriumis õppimise ajal hakkas ta huvi tundma kreeka rahvamuusika vastu ning viisistas mitmete uuskreeka luuletajate tekstid.

Kui Kreeka poeet Odisseas Elitis (1911-1996) kinkis Theodorakisele oma teose “To Axion Esti” (1959), asus helilooja kohe sellele muusikat looma.

1963. aastal valmiski oratoorium, mille komponeerimisel on kasutatud nii sümfoonilise muusika kui kreeka rahvamuusika elemente.

Teos salvestati 1964. aastal Ateenas. Salvestustegevus iseenesest kerge ei olnud, teadaolevalt olnud seal toimunud ka üks skandaal, muusikute valik oli aga suurepärane: lauljad Grigoris Bithikotsis, Theodoros Dimitrief, näitleja Manos Katrakis, Väike Ateena Orkester ja Thalia Vizantiu segakoor.

Lisaks oli kaastegev rahvapilliansambel, kus buzukit mängivad Kostas Papadopulos ja Lakis Karnezis, klaverit Jannis Didilis, santurit Tasos Diakojorgis, kitarri Dimitris Fabas, basskitarri Vangelis Papangelidis ning löökriistu Evandros.

Dirigeerib helilooja Mikis Theodorakis.

Oratoorium “To Axion Esti” osutus väga menukaks ja Euroopas on seda ette kantud nii rootsi kui saksa keeles.

Kreeklaste südames on teosel eriline koht ning oratoorium on Kreekas erinevate koosseisudega plaadistatud kolmel korral.

Saates kõlab esmasalvestuse kordusväljaanne (Minos-EMI, 2003).

“Nimi Theodorakis tähendab jumala kingitust ning selle helimeistri puhul võib esitada küsimuse, kas leidub teist komponisti, kelle looming on niivõrd varieeruv.” (Kaarina Rein, Sirp, 2015).

Kaarina Rein on klassikaline filoloog, kes on Tartu Ülikoolis õppinud ja õpetanud vanakreeka, uuskreeka ja ladina keelt ning nendest keeltest eesti keelde tõlkinud.

Praegu tegeleb ta Läänemere regiooni varauusaegsete teadustööde uurimisega.

Album eetris teisipäeval, 14. novembril kell 19.

