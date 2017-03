Album. Amy Dickson mängib Glassi

Classic-Brit auhinna võitja, särav saksofonist Amy Dickson andis helilooja sünnipäevaks välja albumi "Glass", millel kõlavad jaanuaris 80. sünnipäeva pühitsenud Philip Glassi ikoonilised teosed, mille Amy on ise saksofonile seadnud.

Juhtiv klassikalise saksofoni virtuoos Amy Dickson on saksofonile seadnud Philip Glassi sonaadi viiulile ja klaverile ning kontserdi viiulile ja orkestrile. Glassi kuulsa soundtracki filmile "The Hours" seadis Amy jaoks tema muusikust abikaasa Jamie Barclay.

Amy Dicksoniga koos musitseerib tema kauaaegne partner, pianist Catherine Milledge koos Kuninglike Filharmooniaorkestriga, mida juhatab Mikel Toms. '

Albumit (Sony 2017) tutvustab Anne Prommik. Album on eetris kell 11.