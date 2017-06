Album. Johan Svendsen

Norra helilooja Johan Svendsen (1840-1911) oli Griegi kaasaegne ja sõber, kes pani aluse sümfoonilise muusika traditsioonile Norras. Tema sümfoonilise muusika on salvestanud Neeme Järvi koos Göteborgi Sümfooniaorkestriga.



* Johan Svendsen - Symphony No. 1 D-duur: I Molto allegro; II Andante; III Allegro scherzando; IV Finale. Maestoso



* Johan Svendsen - Two Swedish Folk Tunes: I Allt under himmelens fäste; II Du gamla, du friska ...

* Johan Svendsen - Symphony No. 2 B-duur: IV Finale. Andante - Allegro con fuoco op. 15



Albumit (BIS 2004) tutvustab Kersti Inno.