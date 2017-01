Album. Le Concert Royal de la Nuit. Päikesekuningas tantsib, 2

Kuulsusrikka etenduse muusika on esmakordselt albumile salvestanud Ensemble Correspondances dirigent Sébastien Daucé juhatusel.

Oma ajastu väljapaistavamate heliloojate Jean de Cambeforti, Antoine Boesseti, Louis Constantini, Michel Lamberti, Francesco Cavalli ja Luigi Rossi muusika põhjal loodud etendusel on lisaks avamängule neli vaatust ning selles saates kuulame kahte viimast:



* Kolmas vaatus: Armunud Herakles ehk noor kuningas seisab silmitsi armastuse kahe palgega

* Neljas ja viimane vaatus: Orfeus ehk armastuse muundumine



Etenduse kulminatsiooniks on Grand Ballet ehk päikesetõus, mil vaatajate ette ilmub 15-aastane Louis XIV, kes on kehastanud silmipimestavaks päikeseks, kes purustab öö ahelad.



Albumit (harmonia mundi 2016) tutvustab Miina Pärn.