Lõuna-Korea pianist Dong Hyek Lim on pühendunud Chopini muusika interpreteerimisele. Albumil on Chopini prelüüdid op. 28 - need on 24 erinevas helistikus miniatuuri erinevates värvi- ja meeleoluvarjundites. Samuti kõlab Barkarool Fis-duur op 60.