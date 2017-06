Album

"Itaallased laulavad igal pool - see ei ole lihtsalt klišee, muusika aitab neil keskenduda," ütleb üks maailma parimaid tenoreid Jonas Kaufmann. Tema uuel albumil "Dolce vita" on kuulda kõik tundevarjundid, mis leiduvad Itaalia lauludes.

Jonas Kaufmanni austusavaldus Itaalia muusikale on mõeldud inimestele, kes usuvad puhtitaalia tõde - kvaliteet võidab alati originaalsuse. Fellini filmis aastast 1960 on materialiseerunud kummaline segu morbiidsusest ja elurõõmust, mis on andnud nime ka supertenori uudisalbumile.

Itaalia lauludes sisaldub rohkem ooperit kui kusagil mujal. Võtame kasvõi Leoncavallo Mattinata - selle lõputust meloodiast purskub puhast verismi. Salvatore Cardillo laulu Core n´grato orkestriprelüüd teeks au Roosikavalerile. Ülejäänud lood on midagi Napoli laulukeste ja Sanremo festivali vahepealset - ka tänapäeva laulja saab seista orkestri ees ja laulda kogu hingest, kartmata vibratot.



Jonas Kaufmann esineb koos Palermo Teatro di Massimo orkestriga, juhatab Asher Fisch. Albumit "Dolce vita" (Sony 2016) sirvib Anne Prommik.