Album. Phillip Glassi ja Nico Muhly sõprus

Philip Glassi ja Nico Muhly muusikaga album kiirgab sooja valgust. Kahe minimalisti muusikat mängivad viiuldajatest õed Angela ja Jennifer Chun ning mitmed teosed on pühendatud just neile.

Nico Muhly kuulas Philip Glassi teost "Music in Twelve Parts" esmakordselt oma esimesel ülikooliaastal ühel metroosõidul. Aasta hiljem avastas Muhly end töötamas Glassi stuudios. Kahte heliloojat seob lisaks professioonile ka sõprus ning nende loomingut on justkui loodud esitama harmooniline duo, mille moodustavad õed Angela Chun ja Jennifer Chun.



Kava:



* Nico Muhly - "Four Studies" (2014)

* Nico Muhly - "Honest Music" (2003)

* Philip Glass - "Mad Rush" (1979)

* Philip Glass - muusika näidendile "In the Summer House" (1993)



Albumit (harmonia mundi 2016) tutvustab Miina Pärn.