Album. Graindelavoix - Machaut

Kuulame muusikat ansambli Graindelavoix albumilt "Guillaume de Machaut. Messe de Nostre Dame" (Glossa 2016). Ansambli kunstiline juht on Björn Schmelzer. Stuudios kommenteerib ansambli liige Marius Peterson.

Kõlab:



* Guillaume de Machaut - Inviolata genitrix / Felix virgo / Ad te suspiramus gementes et filentes (Graindelavoix, dirigent Björn Schmelzer)

* Guillaume de Machaut - Messe de Nostre Dame: I Kyrie (Graindelavoix, dirigent Björn Schmelzer)

* Guillaume de Machaut - Messe de Nostre Dame: IV Sanctus (Graindelavoix, dirigent Björn Schmelzer)

* gregooriuse laul - Graduale: Benedicta et venerabilis es virgo Maria (Graindelavoix, dirigent Björn Schmelzer)

* Guillaume de Machaut - Pange, regni respublica / Tu qui gregem tuum ducis / Apprehende arma et scutum et exurge (Graindelavoix, dirigent Björn Schmelzer)



Saate toimetab Liina Vainumetsa.



Saade oli esmakordselt eetris 16. mail 2016.