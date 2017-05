Album. Inglise tenori Jonathan Antoine'i teine sooloalbum "Believe"

Inglise tenor Jonathan Antoine sai kuulsaks Briti talendisaates "Britain's Got Talent" aastal 2012, kus ta osales duos "Jonathan and Charlotte". Tema debüütalbum "Tenore" ilmus aastal 2014. Tutvume tenori teise sooloalbumiga "Believe" aastast 2016, millel on klassikalisi Puccini aariaid, seadeid populaarsetest meloodiatest ja muusikalinumbreid.