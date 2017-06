Album. DaGamba - Recycled (2015)*

Ansambel Dagamba viib klassikalised meloodiad kokku piiritaguste muusikaliste maailmadega: Bach satub Iraani ja paranoia muudab Amadeuse tundmatuseni ära, Prokofjev leiab end seriaalist "The Knight Riders" ja lõpetuseks vabandavad muusikud: "Kõik on ok, see on lihtsalt Läti!"

Saate tegi Liina Vainumetsa.



Saade oli esmakordselt eetris 10. oktoobril 2016.