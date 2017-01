Album. Kristjan Järvi duett Steve Reichiga

Duubelalbumil "Duet" on kõike topelt - kaks viiulisolisti, kaks ansamblit, kahed variatsioonid - kõik selleks, et tähistada Steve Reichi 80ndat sünnipäeva. Kristjan Järvi dirigeerimisel musitseerivad MDR Leipzigi Raadio Sümfooniaorkester ja koor. Albumi krooniks on Reichi "Clapping music", mille helilooja esitab koos Kristjan Järviga.

Steve Reich ei ole mitte ainult helilooja, kes on muutnud muusikaajaloo kulgu, vaid ka humanist. Alates 1960ndatest on Reich oma loomingus kasutanud ka tehnoloogilisi vahendeid alates kassettide loopimisest. Nõnda kõlabki albumil läbilõige helilooja ühelt poolt nii loomulikust ja helgest, teisalt tehnilisest muusikast.

Plaadile on talletatud Yehudi Menuhinile pühendatud "Duett", neljale sümfooniaorkestri pillirühmale pühendatud orkestriteos "The Four Sections", variatsioonivormis "You are", mille iga osa on pühendatud ühele aforismile, ning Vana Testamendi Taanieli raamatul põhinev "Daniel Variations".



Albumit (Sony Music 2016) tutvustab Miina Pärn.