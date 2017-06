Album. Graindelavoix - Rubens's funeral and the Antwerp Baroque (Glossa 2017)*

Kuulame varajase muusika ansambli Graindelavoix' uut albumit "Rubensi matus ja Antwerpeni barokk", mille keskmes on Orazio Vecchi (1550-1605) Reekviemi esmaplaadistus. Graindelavoix' kunstiline juht on Björn Schmelzer. Stuudios on külas ansambli liige Marius Peterson.

Orazio Vecchi (1550-1605) - Requiem:



* I Requiem aeternam

* II Kyrie

* III Si ambulem

* IV Dies irae

* V Domine Jesu Christe

* VI Sanctus

* VII Agnus Dei

* VIII Lux aeterna

* Paolo Bravusi - Missa: IX Libera me Domine



Saate koostas Liina Vainumetsa.



Saade oli esmakordselt eetris 10. aprillil 2017.