Album. Vox Cosmica. Müstik Hildegard von Bingen: Elu allikas on armastus

12. sajandil elanud nunna Hildegard von Bingeni maailmavaadet väljendavad hästi tema laulu "Caritas abundat" sõnad, mille kohaselt on Jumala loodud maailm täis armastust ja ilu. Elu ja valguse allikaks on lõputu armastus, mis tema sõnul täidab iga elavat olendit siin maa peal.



Juba kaua aega enne, kui Leonardo da Vinci kujutas inimest universumi keskpunktina, andis Hildegard von Bingen meile oma mõtted inimesest kosmoses, kontseptsiooni mikro- ja makrokosmosest ehk inimeseks olemisest ja universumist. Bingen kuulutati 16. sajandil pühakuks, aga tema mõtteviis võiks vabalt sobida ka tänapäeva. 919 aastat on möödunud selle võimsa naise sünnist, kelle mõtted äratavad endiselt huvi inimestes üle maailma.

Noorena kloostrisse saadetud naine koges oma elu jooksul mitmeid valgustavaid nägemusi, kirjutas raamatuid ja laule, rajas mitu kloostrit.



Neli Petter Udland Johanseni meditatsiooni Bingeni laulude vahel kujutavad endast viimastest inspireeritud instrumentaalpalu, rajades silla üle ajastute. Ansambel Hirundo Maris esitab neid keskaegsetel pillidel.



Nagu vanamuusikaansamblites kombeks, on igal ansambliliikmel rohkem kui üks pill.

Ansambli hing, laulja Arianna Savall mängib ka keskaegset harfi, itaalia harfi, lüürat ja tiibeti laulvaid kausse. Laulavad ka kõik teised ansambliliikmed. Helilooja Petter Udland Johansen mängib lisaks norra viiulit hardingfelet, lüürat, fiidlit ja monokordi. Andreas Spindler käsitseb erinevaid flööte, fiidlit, Napoli pikka lautot nimega colascione ja nunnatrompetit. Anke Spindler mängib nyckelharpat, fiidleid ja viola da gambat. David Mayorali osa on keel-löökpill santur ja teised löökpillid.



Albumit (Carpe Diem Records 2014) tutvustab Anne Prommik.