Album. Šostakovitši kantaadid

"Erato" albumile on jõudnud Dmitri Šostakovitši kantaadid "Stepan Razini hukkamine" ja "Meie kodumaa kohal särab päike". Esitavad Eesti Kontsertkoor, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Narva Koorikooli Poistekoor Paavo Järvi juhatusel. Eestis kanti need teosed ette 2012. aasta aprillis ja see oli üks kontserte, mis jõudis päevalehtede esikülgedele, tuues dirigendile kaasa isegi süüdistusi Stalini režiimi kiitmise eest.

Paavo Järvi kirjutab plaadibukleti eessõnas: “Selle plaadi tagamõte on näidata äärmuslikku reaalsust, millega üks suur helilooja oma elus kokku puutus: tema vajadus kirjutada muusikat oma kodumaal, samal ajal kui selle totalitaarne režiim ei võimaldanud loomingulist vabadust. /…/ Kuidas tuleb kunstnik toime olukorras, kus ta on sunnitud elama kaksikelu? Kust läheb piir moraalse ja moraalituse, aktsepteeritava ja mitteaktsepteeritava, patriotismi ja silmakirjalikkuse vahel? Need fundamentaalse tähtsusega teosed on tänapäeval sama ajakohased kui omal ajal stalinistlikul Venemaal.”



Stuudios on Kersti Inno.