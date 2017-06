Album. Dirigeerib Neeme Järvi. Sibeliuse Kuues sümfoonia

Neeme Järvi: „Album Sibeliuse Kuuenda sümfoonia ja süidiga "Pelleas ja Melisande" on nii ilus, et sellesse võib armuda.“

Järvi on salvestanud Rootsi firmale BIS koos Göteborgi Sümfooniaorkestriga kogu Jean Sibeliuse orkestriloomingu.



Göteborgi Sümfooniaorkester Neeme Järvi juhatusel mängib Jean Sibeliuse Sümfoonia nr. 6 op. 104 ja muusikat süidist "Pelleas ja Melisande" op.46.

Albumit (BIS 1984) tutvustab Kersti Inno.