Album. Renée Fleming - Distant Light

Tipplaulja uudisalbumil kohtub ameeriklase Samuel Barberi I Maailmasõja päevil loodud, James Agee lapsepõlvemälestustest inspireeritud nostalgiline meistriteos "Knoxville: Suvi 1915 Rootsi helilooja Anders Hillborgi kauni tsükliga "Strandi laulud", mis on kirjutatud Renée Flemingile aastal 2013. Kanada-Ameerika poeedi Mark Strandi tekstidele kirjutatud muusika peegeldab unistusi, täitumatuid ootusi ja kaotusi.



Albumil leidub ka kolm isikupärase Islandi laulukirjutaja Björki lugu, mille orkestriseaded on teinud Hans Ek. Viimases laulus esitab Renée Fleming duetti iseendaga ja selle kõlamaailm loob silla Hillborgi tsükliga.



Fleming esineb albumil koos Kuningliku Stockholmi Filharmooniaorkestriga, mida juhatab Sakari Oramo.



Album Distant Light ilmus Decca plaadimärgi all 6. jaanuaril. Tutvustab Anne Prommik.