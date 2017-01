Album. Jean-Baptiste Mülleri maised ja transtsendentaalsed kogemused muusikas albumil „Piano Renaissance“

Oma kompositsioone mängib klaveril Jean-Baptiste Müller. Albumi juhatab sisse fuuga, mis on pühendatud ideele inimestest kui rändajatest taeva ja maa vahel. Pianist-helilooja ütleb, et ta kasutab loomingus nii maiseid kui ka transtsendentaalseid kogemusi. Ta järgib selliste meistrite eeskuju, kelle muusika on andnud inimestele võimalusi kogeda dimensioone, mis jäävad ratsionaalsest loogikast väljapoole. Plaadi ülejäänud palad on pühendatud pianisti lähedastele inimestele.

Kava:



* Fuuga in d

* Lamento (pühendatud Lisbethile)

* Valse de la Confrérie du Sabre d'Or (pühendatud Jean Claude Jallooux'le)

* Hommage à Soler, sonata in h(pühendatud Alexale)

* Koraal "Trockne meine Tränen mir in Deinem Lichte" (pühendatud Majale)

* Hommage à Soler, sonata in c (pühendatud Nataliale)

* Vika Variationen (pühendatud Viktoriale)

* Hommage à Soler, sonata in d (pühendatud Gerile)

* Suite Concertate "Vive Henri IV", Liszti teemal (pühendatud Majale)



ALbumit Jean-Baptiste Müller - Piano Renaissance (Jean-Baptiste Müller, 2015) tutvustab Liina Vainumetsa.