Album. Philippe Herreweghe ja tema Collegium Vocale Gent

Dirigent Philippe Herreweghe ei ole erinevalt mitmetest teistest dirigentidest kunagi välja kuulutanud plaani salvestada kõik Bachi kantaadid. Sellegipoolest liigub ta oma plaadistustega järjekindlalt just selles suunas. Üks ilusaid teetähiseid on 2012. aastal ilmunud album "Ach süsser Trost!", millele on salvestatud Johann Sebastian Bachi neli Leipzigi kantaati.