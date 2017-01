Album. The Piano Guys*

Youtube kaudu kuulsaks saanud cross-over bänd The Piano Guys on välja andnud oma esimese live-albumi Carnegie Hall`is salvestatud klassika ja popitöötlustega.

Ameeriklane Paul Anderson pidas Utah´s klaverikauplust. Pianist Jon Schmidt astus poodi sisse, et küsida, kas ta võiks seal harjutada. Mõnda aega hiljem hakkasid mehed koos Tel Stewartiga lõbu pärast muusikavideoid tegema. Nendega liitusid Steven Sharp Nelson ja Al Van Der Beek ja sündinud oligi peatselt Youtubes 20 miljonit vaatajat kogunud bänd The Piano Guys, kelle repertuaaris on popmuusika ja klassikapalade seaded tšellole ja klaverile. Nende esimese live-albumi heli on salvestatud Carnegie Hall`is. Kuuleme Vivaldi, Beethoveni ja Bachi, aga ka Ennio Morricone ja Brian Eno loomingust inspireeritud muusikat.



Albumit (Sony 2015) tutvustab Anne Prommik.