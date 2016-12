Album. Ella Wishes You A Swinging Christmas (1960)

Fakt on see, et jõululaule on omal kombel tõlgendanud nii klassikaesitajad, rockmuusikud, jazziartistid kui rahvamuusikud. Mitmel maal ja rahval on suisa omi stiilinimetusi jõulude puhuks loodava muusika tarvis. Aga kui kuulame Ella Fitzgeraldi laulmas tuntud jõuluviise, siis me teame, et see saab olla üksnes jazzmuusika.