Album. Joseph Calleja

Malta päritolu Joseph Calleja on 38-aastane, kuid kõlab nagu vana kooli tenor, kelle häält on võrreldud nii noore Caruso kui Jussi Björlingiga. Albumil aastast 2011 kuuleb nii tema hääle kergust kui äärmuslikku dramatismi - Prantsuse ooperi lüüriliste osade kõrval kuuleme Puccini igihaljaid tenoriaariaid ning Verdi spinto-rolle.

Joseph Calleja on pühendanud end suurtele lüürilistele prantsuse ooperirollidele. Tema album kaunite tenoriaariatega sisaldab ka Puccini maailmakuulsaid tenoriaariaid ning muidugi Verdi loomingut, aga ka duetti Bizet´varasest ooperist "Pärlipüüdjad", mida koos poolatar Aleksandra Kurzakiga Frankfurdis kontserdil esitades tabasid muusikuid pooletunnised ovatsioonid. Tenoriga koos musitseerib Šveitsi-Romaani orkester dirigent Marco Armiliato juhatusel. Bel cantole pühendunud Calleja suureks eeskujuks on tenorilegend Mario Lanza ja 20. sajandi suurkujude mõjusid on tunda ka tema laulutehnikas. Calleja tunnistab, et tema eesmärgiks pole publikule pakkuda midagi haruldaselt intellektuaalset - eeskätt soovib ta laulda nii kaunilt kui vähegi võimalik.



Albumit (Decca 2011) tutvustab Anne Prommik.