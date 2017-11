Amadeus +

Rostrum esitleb maailma nüüdisheliloojate uut muusikat.

Teisipäeva õhtuti kõlab Klassikaraadios uus muusika 2017. aasta rahvusvaheliselt heliloojate rostrumilt. Tänavu maikuus toimus rostrum esmakordselt Sitsiilias, Palermos koostöös 400. aastapäeva tähistava Vincenzo Bellini Konservatooriumiga. Maailma ühel tähtsamal nüüdismuusika foorumil kõlas 58 uut heliteost 29 riigist. Klassikaraadio kuulamissessioonidel tulevad ettekandele silmapaistvamad, erilise helikeele ning omanäolise vormiga teosed.

Saatesarja viimases osas tulevad kuulamisele tänavuse rostrumi parimad orkestriteosed: inglase Christian Masoni "Open to Infinity: a Grain of Sand", Prantsusmaad esindanud Ramon Lazkano orkestriteos "Mugarri" ja Albaanias sündinud, kuid Rootsis resideeruva Andreas Zhibaj vioolakontsert „Ithaca“.



Teoseid kuulavad ning nende üle arutlevad heliloojad Liisa Hirsch ja Elis Vesik ning viiuldaja Triin Ruubel. Saate toimetaja on Johanna Mängel.