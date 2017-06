Braavo! Cedric Tiberghien*

Braavo saate külaline on särav Prantsuse pianist Cedric Tiberghien. Ta on noor, tundlik ja ere artist, kelle eriline armastus on muidugi Prantsuse muusika. Aga mõne aasta eest tundis ta, et peab põhjalikumalt süvenema hoopis lääne muusikaloo alustaladesse ehk Bachi ja Beethoveni loomingusse, et sealt saadud teadmiste abil Prantsuse muusikat paremini mõista. Tiberghienile pakuvad huvi ka jazzmuusika, fotograafia ning skulptuur.