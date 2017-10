Delta. Tanel Klesment

Stuudios on helirežissöör Tanel Klesment, kes pälvis Rahvusvahelisel Muusikapäeval helikunsti sihtkapitali aastapreemia muusika salvestamise eest. Mis on hea heli ja kuidas seda tehakse? Kuidas saada helirežissööriks ja millised eeldused on sellele ametile vajalikud? (Tarmo Tiisler)