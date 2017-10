Delta. Eesti moedisain

Tänavune aasta on Eesti moedisainile olnud väga edukas. Meie moeloojaid on kutsutud nii New Yorki, Londonisse, Pariisi kui ka mujale. Ka Eesti inimesed hindavad aina rohkem kodumaist moedisaini. Rääkisime Kunstiakadeemia moedisaini osakonna juhataja Piret Puppartiga ning New Yorgi moenädalal käinud kudumidisaineri Kristel Kuslapuuga. (Kärt Kelder)