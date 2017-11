Delta. TKO ja Rainer Honeck

TKO ja Rainer Honeck

Täna õhtul on Tallinna Kammerorkestri ees on solisti ja dirigendina Rainer Honeck - Viini Riigiooperi ja Viini Filharmoonikute esimene viiul. Kavas on Viini klassikud ja Johann Strauss. Klassikaraadio teeb kontserdist ülekande kell 19. (Kersti Inno)