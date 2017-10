Delta. Trump Conception "Wait for It"

Sügisjazzil esitleb sel laupäeval oma teist heliplaati bassimängija Janno Trumpi ansambel Trump Conception. Plaat kannab nime "Wait for it" ja on eriline selles mõttes, et see on valminud stuudio-laivina. Stuudios on Janno Trump. (Ivo Heinloo)