Delta. Otsitakse marssi. Stuudios Märt-Matis Lill

Eesti Heliloojate Liit on Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel välja kuulutanud konkursi, et leida riigile uus pidulik marss. Marsi esiettekanne toimub 24. veebruaril Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri esituses. Uus tähtaeg partituuride esitamiseks on 24. november. Stuudios kommenteerib liidu esimees Märt-Matis Lill. Juttu tuleb ka ülesastumisest Kanadas, maailma muusikapäevadel. (Kaisa Jõhvik) Muusika: * Hans Hindpere "Draakoni aasta", esitab puhkpilliorkester "Tallinn", * Charles Ives, David Del Tredici "Külakapellimarss", esitavad solistid ja ERSO, * Märt-Matis Lill "When the Buffalo went away..." ansamblile ja lugejale, esitavad Tarmo Johannes, Vambola Krigul, Meelis Vind, Merje Roomere, Levi-Danel Mägila, Taavi Kerikmäe, Margo Kõlar, Märt-Matis Lill