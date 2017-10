Delta. Täna algab kolmas muusikafestival Üle Heli

Täna algab kolmas heliüleste tasandite muusikafestival Üle Heli. Kolmandat korda toimuva festivali teemaks on "heli ja ruum". Vaatluse all on heli ja muusika suhted ruumiga nii füüsilisel, kui ka vaimsel tasandil. Stuudios kommenteerib Maria Aua. ( Kadri Toomeste)