Delta. Helsingi raamatumess. Piret Saluri ja Ilvi Liive

Helsingi raamatumess. Piret Saluri ja Ilvi Liive

Äsja osales Eesti Helsingi raamatumessil. Sellised sündmused on tähtsad kohtumispaigad nii raamatusõpradele kui alaga seotud spetsialistidele. Raamatumessil on traditsiooniliselt partnerid ehk teema-maad ja Helsingis oli tänavu selleks Soome, mis tähistab riigina suurejooneliselt sajandat sünnipäeva. Miks tasub kirjanikel ja kirjastajatel messidel käia, mida seal tehakse ja kuidas messid aitavad Eesti kirjandust laiale maailmale tutvustada? Stuudios on tõlkija ja messi Eesti programmi pikaaegne koordinaator Piret Saluri ja Eesti Kirjanduse Teabekeskuse juht Ilvi Liive. (Ivo Heinloo)