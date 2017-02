Delta. Kadri-Ann Sumera soolokontserdid

Stuudios on üks Eesti mitmekülgsemaid pianiste Kadri-Ann Sumera, kellel on täna õhtul kontsert Tartus ja ülehomme Tallinnas. Solisti, kammermuusiku ja lauljate kontsertmeistrina tegutseva Sumera repertuaar hõlmab teoseid barokist nüüdismuusikani, tema eestvedamisel on sündinud ka muusikat ja kujutavat kunsti ühendavaid multimeedia projekte. Erilisel kohal pianisti repertuaaris on aga tema isa Lepo Sumera looming. Kuidas on üles ehitatud tänase kontserdi kava, milline on hea klaver ja kas Tartu ja Tallinna publik on sarnane või erinev " seda kõike uurimegi. (Kadri Toomeste)