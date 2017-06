Delta. Terje Toomistu "Nõukogude hipid"

Täna esilinastub Terje Toomistu dokumentaalfilm "Nõukogude hipid". Hipikultuuri tippaeg maailmas ja ka Eestis jääb 50 aasta tagusesse aega ja samuti on märgilise tähtsusega hipiliikumise jaoks just tänane päev, mil tähistatakse lillerahva püha. Filmi režissöör ja produtsent Terje Toomistu on stuudios. (Ivo Heinloo)