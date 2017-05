Delta. Villem Jahu

Villem Jahu

Külas on mitmekülgne kunstnik ja elektronmuusik Villem Jahu, kelle inspiratsiooniallikateks on musique concrete, noise, lo-fi esteetika ja vabaimprovisatsioon. Just viimasega tegeleb ta ka täna õhtul Philly Joe´s džässiklubis toimuval ebatavalisel kontserdil. (Ivo Heinloo)