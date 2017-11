Delta. Külaline - organist Kristel Aer

Organist Kristel Aer annab homme soolokontserdi. Räägime temaga esitusele tulevast kavast, kus kesksel kohal on Jüri Reinvere uudisteos. Samuti on kõne all erinevate ajastute muusika orelile. (Liisa Hõbe)