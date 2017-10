Delta. Einike Leppik

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kestab SügisFest, nii täna kui homme on programm EMTA tudengite päralt – täna toimub kontsert uue muusika klassikasse kuuluvate teostega, homme esitlevad oma uusimat loomingut kompositsiooniosakonna üliõpilased. Kontserdi "Kompa esitleb: “Under the Net”" teeb eriliseks uus LoLa tehnoloogia, mille abil muusikud koosmusitseerivad ühteaegu nii Tallinnas ja Aarhusis (Taani). Teiste teoste seas on esiettekandel ka Einike Leppiku “Under the Ash”. Helilooja on stuudios. (Liisa Hõbe)