Delta. Eesti heliloojad tänavusel rostrumil

Eesti heliloojad tänavusel rostrumil

Sel nädalal toimub Palermos 64. rahvusvaheline heliloojate rostrum. Maailma ühe tähtsaima nüüdisheliloomingu foorumi eesmärk on uue muusika tutvustamine ja propageerimine raadioeetri vahendusel. Eestit esindavad kaks teost: Elis Vesiku ansambliteos "To become a tree", mille ettekanne toimus sügisesel festivalil AFEKT ansambli Fractales esituses ning Marianna Liiki orkestriteos "Motion in Oscillating Fields", mis kõlas esiettekandes tänavu veebruarikuus ERSO ja dirigent Olari Eltsi esituses. (Johanna Mängel)